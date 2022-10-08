В Крыму - ажиотаж на автозаправках

Крымчане опасаются, что подрыв и закрытие Крымского моста оставят полуостров без топлива.

В Симферополе и Севастополе уже началась паника - на заправках очереди из десятков автомобилей, все стремятся запастись топливом

Крымчане отлично понимают, что паромная переправа в ближайшее время работать не будет, а больших запасов горючего на полуострове нет.

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