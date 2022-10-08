Война
Развитие сюжета: Старт паромного сообщения между Крымом и Россией отложен ● При взрыве на Крымском мосту погибли три человека ● Власти России озвучили первый вариант официальной причины подрыва Крымского моста ● По мнению властей, пострадавших на Крымском мосту нет ● Мост разрушен: власти запустят паром через Керченский пролив
В Крыму - ажиотаж на автозаправках
Крымчане опасаются, что подрыв и закрытие Крымского моста оставят полуостров без топлива.
В Симферополе и Севастополе уже началась паника - на заправках очереди из десятков автомобилей, все стремятся запастись топливом
Крымчане отлично понимают, что паромная переправа в ближайшее время работать не будет, а больших запасов горючего на полуострове нет.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Старт паромного сообщения между Крымом и Россией отложен. Старт паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем россии отложили на завтра из-за погоды.
Мост разрушен: власти запустят паром через Керченский пролив. Движение по Крымскому мосту прекращено, российские власти полуострова готовятся запустить паромную переправу через пролив.
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Мост разрушен: власти запустят паром через Керченский пролив
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