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Война

Старт паромного сообщения между Крымом и Россией отложен

суббота, 8 октября 2022 15:33

Старт паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем россии отложили на завтра из-за погоды.

Об этом сообщил оперативный штаб края в Telegram.

«По результатам работы краевого оперативного штаба в Темрюкском районе, оценки текущей погодной ситуации в акватории – Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября», – говорится в сообщении.

В то же время «власти» обещают, что уже «сегодня возобновится железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Пять запланированных поездов из Крыма в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск отправятся вечером по расписанию».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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