При взрыве на Крымском мосту погибли три человека

Три человека погибли при взрыве грузовика на Крымском мосту, сообщает пресс-служба СК РФ.

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливаются», – сказано в сообщении.Следователи СК установили данные грузового автомобиля и его собственника. «Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», – сообщили в Следкоме.

По официальным данным крымских «властей», около 6.00 сегодня на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом, едущих в составе товарного поезда из Тамани в Крым, и к последующему обрушению нескольких пролетов автомобильной части моста. На данный момент автомобильное и железнодорожное движение по мосту перекрыто.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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