По мнению властей, пострадавших на Крымском мосту нет

Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительной информации, нет.

Об этом сообщил «советник» «главы Крыма» Олег Крючков.

«Предварительно, пострадавших нет», – сообщил Крючков.

По словам очевидцев, сегодня около 6.00 в Керчи был слышен сильный взрыв. В сети появилось множество фото и видео, на которых видно сильное задымление на Крымском мосту. По некоторым данным, цистерна с топливом двигалась по мосту в составе товарного поезда из Тамани в Крым. Не доезжая до арок моста она загорелась. На публикуемых фото видно, что обрушилось несколько пролетов автомобильной части моста.

Движение по мосту перекрыто, готовится запуск паромной переправы. Для водителей и с крымской стороны, и с таманской открыты стоянки для временного размещения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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