Война
Развитие сюжета: Старт паромного сообщения между Крымом и Россией отложен ● При взрыве на Крымском мосту погибли три человека ● Власти России озвучили первый вариант официальной причины подрыва Крымского моста ● В Крыму - ажиотаж на автозаправках ● Мост разрушен: власти запустят паром через Керченский пролив
По мнению властей, пострадавших на Крымском мосту нет
Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительной информации, нет.
Об этом сообщил «советник» «главы Крыма» Олег Крючков.
«Предварительно, пострадавших нет», – сообщил Крючков.
По словам очевидцев, сегодня около 6.00 в Керчи был слышен сильный взрыв. В сети появилось множество фото и видео, на которых видно сильное задымление на Крымском мосту. По некоторым данным, цистерна с топливом двигалась по мосту в составе товарного поезда из Тамани в Крым. Не доезжая до арок моста она загорелась. На публикуемых фото видно, что обрушилось несколько пролетов автомобильной части моста.
Движение по мосту перекрыто, готовится запуск паромной переправы. Для водителей и с крымской стороны, и с таманской открыты стоянки для временного размещения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
При взрыве на Крымском мосту погибли три человека. Три человека погибли при взрыве грузовика на Крымском мосту, сообщает пресс-служба СК РФ.
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