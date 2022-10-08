Мост разрушен: власти запустят паром через Керченский пролив

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Движение по Крымскому мосту прекращено, российские власти полуострова готовятся запустить паромную переправу через пролив.

Об этом сообщил и.о. «министра транспорта» Николай Лукашенко.

«Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы», – сказал Лукашенко.

По словам очевидцев, сегодня около 6.00 в Керчи был слышен сильный взрыв. В сети появилось множество фото и видео, на которых видно сильное задымление на Крымском мосту. По некоторым данным, цистерна с топливом двигалась по мосту в составе товарного поезда из Тамани в Крым. Не доезжая до арок моста она загорелась.

На публикуемых фото видно, что обрушилось несколько пролетов автомобильной части моста. Арки не повреждены, ведутся аварийные работы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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