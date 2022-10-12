Что такое ставка на двойной исход - стратетегии ставок на двойной исход

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Тех, кто ставит на футбол можно разделить на 2 большие категории, одни ставят для удовольствия, другие для финансовой выгоды. Для многих фанатов поставить небольшую сумму на любимую команду может означать как некое выражение уверенности в победе любимчиков, так и увеличить получаемый от просмотра матча азарт.

Те, кто хотят заработать ставят на футбол https://online-bookmakers.com/ru/stavki-na-sport/futbol/, основываясь на стратегиях, и математическом анализе. Для данных людей в основном удовольствие заключается только когда им приходят выигранные деньги с сыгравшей ставки.

Двойной исход - один из самых безопасных методов?

Для начала стоит обозначить что такое двойной исход и как работают ставки на него. Говоря простым языком такая ставка сыграет в 2х из 3х возможных исходах матча. Однако для наглядности проиллюстрируем примером, между собой играют две команды Галатасарай и Бешикташ, и вы решили поставить ставку на двойной исход.

В случае если вы ставите на «1Х» то ваша ставка сыграет в случае если победит Галатасарай, или же произойдет ничья. При ставке «1:2» ставка сыграет если выиграет Галатасарай или Бешикташ, и не произойдет ничья. Ставка «Х2» будет означать что для победы вам нужен исход, при котором выигрывает Бешикташ, или же происходит ничья.

Как поставить двойной исход с максимальной выгодой

Несмотря на то что данная ставка позволяет меньше переживать за исход, она имеет сильно меньший коэффициент нежели большинство других вариантов. Для извлечения выгоды не стоит ставить такую ставку на команды, которые наголову сильнее оппонентов. В таком случае вы подвергаете свои деньги риску, при этом коэффициент будет крайне низким.

Можно назвать две наиболее перспективных стратегии ставок на двойной исход:

- Если вы очень уверены в победе фаворита, но хотите перестраховаться - такая стратегия даже не требует особого объяснения, и подойдет если вы хотите, чтобы ставка сыграла, и не нуждаетесь в высоких коэффициентах

- Ставка на несколько экспрессов - в такой стратегии вам нужно создать несколько экспрессов. При такой стратегии можно составлять экспрессы на несколько матчей, при этом прикрывая сомнительные ставки с помощью 2 экспресса.

Имеет смысл ставить если одна из команд не сильно, но все же отстает от другой, и победа нужно обеим командам. Более слабая команда вряд ли выиграет матч, так как противник сильнее и точно также мотивирован, однако так вы сможете застраховать свою ставку от ничьи в основное время. Также это относится к некоторым случаям, когда принимающая сторона слабее, но по статистике очень редко проигрывает домашние игры.

Или же дерби между командами имеет остро принципиальное значение, но одна из них сдала, но способна удивить. В такой ситуации игра может пройти в одну калитку, и недооценка сил оппонента даст о себе знать. Так поставив ставку «1:2» вы сможете прикрыть себя от столь неприятных эксцессов.

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