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Власть

Власти Крыма просят полмиллиарда рублей на «установление границ и зон культурных объектов»

11:41 воскресенье, 9 января 2022
Власти Крыма просят полмиллиарда рублей на «установление границ и зон культурных объектов»

фото © Крым.реалии

Установление границ и зон культурных объектов требует финансирования в размере почти 500 млн рублей в Крыму.

Об этом заявил ТАСС заместитель министра культуры Крыма – начальник департамента государственной охраны культурного наследия Андрей Ростенко.

«На то, чтобы разработать и утвердить зоны охраны объектов культурного наследия, сформирована дополнительная бюджетная потребность в объеме более 499 млн рублей», – сказал Ростенко.

По его словам, у каждого объекта культурного наследия должен быть определен «предмет охраны» – особенности, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия. А также определены границы его территории и установлены зоны охраны, где устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность.

По словам Ростенко, всего в Крыму к настоящему моменту находится 4 831 объект культурного наследия «федерального, регионального значения и выявленных объектов культурного и археологического наследия». Самые известные из них – музей-заповедник «Судакская крепость», Воронцовский дворец, Ливадийский дворец и другие старинные здания, в которых жили или останавливались исторические личности, а также братские могилы воинов, погибших во времена Второй мировой войны.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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