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Происшествия

В Севастополе традиционно будут ловить пьяных водителей

06:47 воскресенье, 9 января 2022
Севастополь
В Севастополе традиционно будут ловить пьяных водителей

фото © Новости Крыма

Профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Бахус» пройдут на территории Севастополя в выходные дни и утром в понедельник, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД города.

Мероприятия проводятся для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, и пресечения правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения в течение года после лишения данного права предусмотрена уже уголовная ответственность.  

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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