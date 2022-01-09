Происшествия
В Севастополе традиционно будут ловить пьяных водителей
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Профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Бахус» пройдут на территории Севастополя в выходные дни и утром в понедельник, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД города.
Мероприятия проводятся для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, и пресечения правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения в течение года после лишения данного права предусмотрена уже уголовная ответственность.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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