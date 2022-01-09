Происшествия
В Севастополе почти две недели ищут пропавшую без вести школьницу
фото © Крым.реалии
В Севастополе 27 декабря 2021 года пропала без вести 14-летняя школьница Диана Гордиенко, сообщает управление МВД России в городе.
«27 декабря 2021 года в 07:50 вышла из школьного автобуса СОШ №28 по адресу: г. Севастополь, ул. Ангарская, д.7 и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Приметы: на вид 14-15 лет, рост 158-160 см, худощавого телосложения, волосы крашеные, рыжего цвета до плеч, глаза светло-карие, кожа смуглая. Была одета: серое, дутое пальто, черные замшевые сапоги. Особые приметы: на правой руке тонкие порезы от запястья до локтя, левая бровь осветлена, в правой брови пирсинг (сережка), уши оттопыренные», – говорится в сообщении.
29 декабря в Севастополе нашли живой восьмилетнюю Зарину Прасолову, которая исчезла днем ранее.
Ранее в Крыму сообщили о пропаже 12-летнего Дениса Кроколя. Позднее в Крыму возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьника.
По данным администрации Судака, мальчика искали 14 поисково-спасательных групп. Участниками поисково-спасательных работ было обследовано 65 гектаров горно-лесной местности. Всего в поисково-спасательной операции задействовали более 200 человек и 50 единиц техники. На следующий день 12-летний школьник сам пришел домой.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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