Происшествия
В России погибли девять человек из-за «водки» «Родники Сибири»
Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело после смерти девяти человек от употребления спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По версии следствия, несколько людей на новогодних праздниках продавали в Тюмени «нелицензионную спиртосодержащую жидкость» с водочной этикеткой «Родники Сибири». Она содержала метиловый спирт.
СК задержал четверых подозреваемых – им от 29 до 50 лет. Если их вину признают, им грозит до 10 лет лишения свободы.
«С их участием проводятся необходимые процессуальные действия. В настоящее время проведены осмотры места происшествия, а также обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших, следователями СКР допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы», – сообщили в ведомстве.
В середине октября 2021 года не менее 16 человек погибли в Екатеринбурге в результате отравления контрафактным алкоголем, который содержал ядовитый метанол (вещество, также известное как метиловый спирт).
В начале октября того же года от отравления некачественным алкоголем умерли 35 жителей Оренбургской области. Они также отравились метанолом.
В декабре 2016 года суррогатным «Боярышником» отравились более 120 жителей Иркутской области, погибли более 70 человек. По версии следователей, лосьон разлили в подпольном цехе в одном из иркутских садоводческих товариществ, а вместо этилового спирта в нем был использован непищевой метиловый, который является сильным ядом.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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