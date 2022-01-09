Общество
В первой половине января в Крыму планируют пожениться свыше 200 пар
147 пар женихов и невест подали заявления на заключение брака 14 января, и именно они станут первыми новобрачными в новом 2022 году, сообщили в пресс-службе министерства юстиции Крыма.
В этот день чаще всего марш Мендельсона будет играть в отделе регистрации брака города Симферополя – 18 бракосочетаний, в Ялтинском городском отделе ЗАГС – 16 браков, в отделе ЗАГС города Симферополя – 15, в Керченском городском отделе ЗАГС – 14, в Феодосийском и Евпаторийском городских отделах ЗАГС – по 13.
Кроме того, во второй «свадебный день» нового года — 15 января — по Республике Крым ожидается порядка 80 браков.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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