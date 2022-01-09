В Белогорском районе Крыма пообещали построить модульную поликлинику

100 миллионов рублей выделено на строительство модульной поликлиники в поселке Зуя Белогорского района.

Распоряжение главы Республики Крым «Об определении единственного подрядчика» опубликовано на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство модульной поликлиники по адресу: РФ, Республика Крым, Белогорский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 66», — сказано в документе.

Модульная поликлиника должна быть построена до 31 декабря 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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