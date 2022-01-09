Умный пес и безрассудный водитель вызвали резонанс в Севастополе

Две разные истории, в которых животное проявило себя лучше человека.

Собаки, грамотно, спокойно и уверенно переходящие дорогу по пешеходному переходу - вовсе не чудо, тем более, что в Севастополе знание ПДД порой демонстрируют даже белки. Однако каждый попавший в кадр случай вызывает искреннее умиление и заслуженное восхищение горожан.

В этот раз регистратор зафиксировал, как умный пес начал движение по пешеходному переходу только тогда, когда убедился в том, что автомобиль полностью остановился.

«Просто у собаки есть мозги», - отметил один из подписчиков группы «Автопартнер. Севастополь. Крым» Вконтакте, где было опубликовано видео.

Другие высказали эзотерическую догадку о том, что в прошлой жизни эта собака была человеком, погибшим на дороге по собственной неосторожности. Если допустить, что это возможно, то каким, в таком случае, будет следующее воплощение героя другого видео, в тот же рождественский день опубликованного в «Автопартнере»?

Некоторые комментаторы попытались оправдать водителя БМВ, который, по их предположению, на развилке трассы тренировался в езде при экстремальных условиях. Однако абсолютное большинство к таким опытам отнеслись крайне отрицательно.

«Для этого существуют более безопасные места. Здесь это ради дешевых понтов», - заключили они.

В тексте использованы материалы: Форпост

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