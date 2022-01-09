Туристов в Крыму тянет на «заброшки» и недострои

Самолет в ангаре на плато Узун-Сырт под Коктебелем | фото © Форпост

Крым привлекает многих своим морским и горным ландшафтами. При этом туристы неизменно стремятся побывать в очевидно непрезентабельных заброшенных или недостроенных зданиях полуострова. F

Татьяна и Алексей Первиненко увлеклись «заброшками» несколько лет назад.

Все началось с похожей на инопланетный корабль оранжереи военного санатория «Крым» в Партените: под впечатлением от необычных фотографий в соцсети Instagram девушка уговорила мужа попробовать проникнуть внутрь, хотя он изначально был настроен скептически.

«Когда мы туда приехали, то никаких охранников не оказалось. Можно сказать, что доступ в оранжерею был открыт. Нам безумно тогда понравилось: она впечатляет своими необычными формами», — делится воспоминаниями Татьяна.

Эта поездка не только изменила интересы пары, но, по сути, стала началом нового хобби: через несколько месяцев редкий забор мог остановить исследователей крымского прошлого.

С тех пор ребята, отправляясь в путешествие практически каждые выходные, собрали внушительную базу подобных достопримечательностей. Причем в погоне за впечатлениями севастопольцы стали забираться в совсем малоизвестные места полуострова.

«Во дворцы и на Мангуп-Кале сводить может любой экскурсовод, все про эти места знают. А найти что-то действительно интересное, с перчинкой, могут не все», — сравнивает Татьяна.

«Заброшки» Крыма, по словам путешественников, можно условно разделить на несколько категорий: военные, индустриальные, гражданские и культовые. Несмотря на то, что эти строения разбросаны почти по всему полуострову, многие из них остаются «в тени» и туристами посещаются редко.

Кстати, информации о таких местах достаточно — надо только уметь ее найти. На тематических форумах или в соцсетях пользователи охотно делятся своими «подвигами» и открытиями.

«Даже если не ориентироваться исключительно на туристов, то и среди жителей Крыма много ребят, которым эта тема безумно интересна. Они с огромным интересом посещают подобного рода экскурсии», — делится наблюдениями собеседница ForPost.

Почему людям это интересно? Будучи психологом по образованию, Татьяна уверена: практически любого человека «заброшки» притягивают именно своей таинственностью.

«Все, наверное, когда-то читали братьев Стругацких, поэтому желание почувствовать себя сталкером не всех отпустило. Не зря же существует целое направление индустриального туризма, сталкерство. Это своеобразная игра воображения», — считает девушка.

Кроме этого, неиспользуемые военные штольни и потерны (подземные коридоры) неизменно вызывают огонь в глазах мужчин. Видимо, игры в войнушку заложены на генетическом уровне у представителей сильного пола. А вот девушек больше привлекают дореволюционные частные усадьбы, виллы и дачи, которые, несмотря ни на что, сохраняют эстетику прошлого.

«Ну и момент, когда надо перелезть через забор или залезть в секретную дырку, добавляет интриги и адреналина процессу», — подытоживает Татьяна.

Этот постоянно растущий интерес туристов со временем внес свои коррективы в состояние заброшенных объектов. В основном не очень радостные: например, большая часть доступных «бесхозных» достопримечательностей быстро превращается в свинарник, с грустью констатирует Татьяна.

«У нас, к сожалению, все, что не спрятано за высокими заборами со страшными табличками, подвергается жесточайшему разрушению и вандализму, или становится местом, где калечатся неосторожные посетители, в том числе и дети», — поясняет она.

Закрыть эти объекты для посещения — самый простой и закономерный ответ со стороны властей. Так произошло и с оранжереей санатория «Крым», и с атомной электростанцией в Щелкино: сюда больше не попасть.

В тексте использованы материалы: Форпост

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