США могут запретить экспорт в РФ смартфонов

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Американские СМИ в преддверии переговоров между США и их союзниками и Россией публикуют - со ссылкой на источники в американской администрации - списки возможных санкций, которые могут быть введены в отношении России в случае широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Сообщения публикуют, в частности, New York Times, Reuters, AP, Bloomberg и другие издания. В целом перечень возможных санкций совпадает, хотя в деталях сообщения несколько отличаются - поскольку окончательный список возможных санкций еще не утвержден.

По данным New York Times, в частности, рассматривается такая мера, как запрет на экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику. Это может коснуться мобильных телефонов, компьютеров и бытовой техники, в том числе произведенных и в третьих странах - если они используют американские компоненты или программное обеспечение. При этом издание отмечает, что продолжаются дискуссии о том, как российские граждане воспримут такой запрет - возложат ли они за него ответственность на президента Владимира Путина или же на США и их союзников.

Речь также идет о мерах против крупнейших российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы. При этом неясно, идет ли речь об отключении всей российской банковской системы от системы SWIFT.

Также рассматриваются технологические санкции - как пишет New York Times, они могут будут направлены против «любимых отраслей промышленности Путина», в том числе аэрокосмической и оружейной. Они затронут производство российских истребителей, зенитно-ракетных систем, противоспутниковую оборону и космические системы. Также ограничения могут коснуться инновационных технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Reuters также сообщает, что американские чиновники рассматривают включение России в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Сейчас в группу таких стран входят Куба, Иран, КНДР и Сирия. Неясно, идет ли речь в данном случае об эмбарго на поставки российских энергоносителей за рубеж, и как к этой мере могут отнестись европейские союзники США.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии,

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