Средневековое медресе в Бахчисарае пообещали открыть в этом году

Экскурсии по территории первого дворца правителей Крымского ханства и в средневековое медресе в Бахчисарае планируется организовать в 2022 году.

Об этом сообщила ТАСС заведующая отделом Музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Мерьем Сейтумерова.

«В следующем году мы хотим открыть для посещения Зынджирлы медресе. Рядом находится усыпальница первых крымских ханов, проведены археологические раскопки бань. Если людям не хватит того, что они увидят в Ханском дворце, то они смогут посетить еще и первую столицу», — рассказала Сейтумерова. Она пояснила, что планируется не просто показывать сохранившиеся здания, но и организовать тематические выставки.

Особое внимание будет уделено Зынджирлы медресе, основанному около 1500 года — оно считается одним из старейших подобных учебных заведений на территории Крыма и Восточной Европы.

«В советское время судьба его была печальна: здание передали неврологической лечебнице, и они его приспосабливали для своих нужд. Медресе отреставрировано в 2008 году при содействии турецких партнеров, но в будущем также надеемся продолжить реставрацию», — отметила Сейтумерова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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