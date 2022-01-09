Севастопольцам вернули отключенную из-за ошибок ремонтников воду

У ряда жителей улицы Николая Музыки в Севастополе настоящий праздник случился только сейчас – им вернули водоснабжение, перекрытое еще в прошлом году.

Причина отключения была в том, что занятый ремонтом водовода подрядчик - ООО «Современные системы реновации» - перепутал абонентов при подключении водомеров, а один счетчик вообще зарыл на глубину в три метра.

На то, какими методами велись работы – без ограждения, техники безопасности, но в ночное время и с оставленным строительным мусором - жители домов №№ 11,13,15,17,19 и 21 на улице Николая Музыки жаловались полгода. За это время, пишет издание, их оставляли без связи из-за того поврежденного экскаватором кабеля, а однажды строительная техника повредила автомобиль жителя – и этот случай оказался не страховым.

Работы должны были завершиться к 25 декабря, но все, чего смогли добиться жители к концу года – зарытые ямы и установленное ограждение. 30 декабря рабочие отправились по домам встречать Новый год.

Вернулись они утром 7 января, переставили счетчики и вернули воду в квартиры, причем так, что соседям не придется платить по счетам друг друга.

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