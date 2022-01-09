Общество
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 9 января
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 9 января.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 95 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 97 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 4 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 27 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 83 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 3 до 7 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 20 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 95 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 5, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
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