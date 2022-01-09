«Не знаю географии Украины»: российского актера не пустили в Киев из-за Крыма

34-летний российский актер получил запрет на въезд в Украину из-за поездки в Крым, сообщает Госпогранслужба Украины.

«Россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках российского сериала. В ходе беседы иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове. Гражданин РФ также отметил, что направлялся в Украину на съемки», – сообщили пограничники.

Украинские пограничники не пропустили россиянина в Украину и запретили ему въезд в страну на 3 года. Актер должен вернутся в Стамбул, откуда он прилетел в «Борисполь».

На видео, опубликованном украинскими пограничниками, актер признался, что «не знает географии Украины». Он также признался, что его родным городом является Камышин Волгоградской области.

Госпогранслужба не называет имени и фамилии актера. По данным из открытых источников, речь идет о Вячеславе Чепурченко. Его комментариев по поводу запрета на въезд в Украину нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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