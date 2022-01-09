Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще четверо умерших: ситуация с COVID-19 в Севастополе ● За год власти России не пустил в Крым 6000 украницев без ПЦР-теста ● Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму ● COVID в Севастополе: оперативные данные за сутки ● Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса
Летальность от коронавируса в Крыму упала до 17 процентов
фото © meduza.io
Количество умерших - 12, летальность 15 процентов.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 615 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 251 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 56 человек, выздоровевших за весь период – 118 993.
Ранее Новости Крыма сообщали:
За год власти России не пустил в Крым 6000 украницев без ПЦР-теста. Сотрудники Роспотребнадзора в 2021 году в пунктах пропуска через границу проверили более 334 тысяч человек, въезжающих в Крым.
Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму. Количество новых заражений падает, количество смертей остается на высоком уровне.
COVID в Севастополе: оперативные данные за сутки. За сутки в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией еще 58 человек.
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Летальность от коронавируса в Крыму упала до 17 процентов
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