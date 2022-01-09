Летальность от коронавируса в Крыму упала до 17 процентов

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Количество умерших - 12, летальность 15 процентов.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 615 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 251 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 56 человек, выздоровевших за весь период – 118 993.

Ранее Новости Крыма сообщали:

За год власти России не пустил в Крым 6000 украницев без ПЦР-теста. Сотрудники Роспотребнадзора в 2021 году в пунктах пропуска через границу проверили более 334 тысяч человек, въезжающих в Крым.

Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму. Количество новых заражений падает, количество смертей остается на высоком уровне.

COVID в Севастополе: оперативные данные за сутки. За сутки в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией еще 58 человек.

Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса. За сутки от ковида в Крыму скончались 14 крымчан. Процент летальности - 20.