Крым попал в список самых защищенных территорий на планете

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Крымский полуостров попал в список самых защищенных территорий на планете Земля. На защиту таких территорий правительства стран не жалеют ни денег, ни сил.

Об этом сообщает «РИА Новости», обнародовав рейтинг самых охраняемых военных объектов на нашей планете.

В списке самых защищенных территорий – ДМЗ (Демилитаризованная зона), которая разделяет Корейский полуостров. Полоса протяженностью 241 километр и шириной четыре километра полностью закрыта для военных и гражданских. Пограничники стреляют по нарушителям без предупреждения.

Сердце нацбезопасности США – командный пункт «NORAD».

Трехкилометровая гора Шайенн – под ней расположен Центра объединенного командования воздушно-космической обороны, управляющий американской и канадской системами ПВО и ПРО. В окрестностях развернута многоэшелонированная система ПВО, а подразделения охраны способны выдержать многодневную осаду.

Зоны запрета доступа (Россия).

В США неоднократно утверждали, что в случае войны с Россией, необходимо нейтрализовать так называемые «зоны запрета доступа». В Пентагоне так называют территории противника, прикрытую мощной системой ПВО, береговыми и оперативно-тактическими ударными комплексами и средства радиоэлектронной борьбы. В России таких территорий две – Крымский полуостров и Калининградская область. В НАТО уверены, что на этих территориях войска Запада понесут высокие потери.

Крым защищен береговыми противокорабельными комплексами, дальность стрельбы которых составляет 500 километров. Также на полуострове дислоцируется 1096-й отдельный зенитно-ракетный полк с современными ЗРК. Также действуют соединения 4-й армии ВКС и ПВО.

В список самых защищенных территорий на планете попала военно-морская база Юйлинь в Китае. Один из самых секретных объектов КНР размещен на острове Хайнань. Основная инфраструктура расположена в скальных пещерах. Ранее Пентагон сообщал, со ссылкой на собственные разведданные, что там базируются субмарины и ядерные ракеты.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Боевой самолет США мог отрабатывать удары по Крыму. Американское воздушное судно было замечено у берегов полуострова накануне.

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