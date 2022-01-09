Юрист предупредил российских автомобилистов о появлении новых штрафов

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Некоторые статьи, по которым выписывали старые штрафы, будут ужесточены.

Заслуженный юрист Иван Васильев рассказал агентству «Прайм», что в новом году для автомобилистов начнут действовать новые штрафы. Кроме того, по словам Васильева, некоторые статьи, по которым выписывали старые штрафы, будут ужесточены.

Так, по словам эксперта, с марта этого года штрафы вводятся за отсутствие у автомобилиста диагностической карты, за отсутствие ОСАГО и за оставление на улице поврежденного авто.

В первом случае штраф составит 2 тысячи рублей в сутки, во втором - 800 рублей в сутки, а в третьем - до трех тысяч рублей. Также будет ужесточена ответственность за вождение в пьяном виде - если водитель попадется в первый раз, штраф будет административным, а во второй - ответственность будет уже уголовной. Также появится ответственность за управление неисправным авто.

Также штрафовать водителей смогут за мойку авто на газоне, опасное вождение, грубое нарушение ПДД, игнорирование ограничения на управление авто и передвижение по дорогам на болотоходах или снегоходах и факты выброса мусора из машины на ходу.

В тексте использованы материалы: Форпост

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