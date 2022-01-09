COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших

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В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 67 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«30 человек выписаны после выздоровления. Умерли 5 человек в возрасте от 49 лет до 91 года», - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 228 человек. В настоящий момент выздоровели 50 447 человек, 1 868 умерли. Накануне сообщалось о 63 новых заболевших и четверых скончавшихся пациентах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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