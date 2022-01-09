Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Летальность от коронавируса в Крыму упала до 17 процентов ● Еще четверо умерших: ситуация с COVID-19 в Севастополе ● За год власти России не пустил в Крым 6000 украницев без ПЦР-теста ● Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму ● COVID в Севастополе: оперативные данные за сутки
COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших
фото © Новости Крыма
В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 67 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«30 человек выписаны после выздоровления. Умерли 5 человек в возрасте от 49 лет до 91 года», - говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 228 человек. В настоящий момент выздоровели 50 447 человек, 1 868 умерли. Накануне сообщалось о 63 новых заболевших и четверых скончавшихся пациентах.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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