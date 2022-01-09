Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +10
море +10

Коронавирус в Крыму

COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших

10:27 воскресенье, 9 января 2022
Севастополь
COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших

фото © Новости Крыма

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 67 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«30 человек выписаны после выздоровления. Умерли 5 человек в возрасте от 49 лет до 91 года», - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 228 человек. В настоящий момент выздоровели 50 447 человек, 1 868 умерли. Накануне сообщалось о 63 новых заболевших и четверых скончавшихся пациентах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще четверо умерших: ситуация с COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 63 новых случаев заболевания COVID-19.

За год власти России не пустил в Крым 6000 украницев без ПЦР-теста. Сотрудники Роспотребнадзора в 2021 году в пунктах пропуска через границу проверили более 334 тысяч человек, въезжающих в Крым.

Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму. Количество новых заражений падает, количество смертей остается на высоком уровне.

COVID в Севастополе: оперативные данные за сутки. За сутки в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией еще 58 человек.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших

COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 67 новых случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Летальность от коронавируса в Крыму упала до 17 процентов

Летальность от коронавируса в Крыму упала до 17 процентов

Количество умерших - 12, летальность 15 процентов.

Происшествия
В Севастополе почти две недели ищут пропавшую без вести школьницу

В Севастополе почти две недели ищут пропавшую без вести школьницу

В Севастополе 27 декабря 2021 года пропала без вести 14-летняя школьница Диана Гордиенко, сообщает управление МВД России в городе.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму

Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму

Количество новых заражений падает, количество смертей остается на высоком уровне.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации