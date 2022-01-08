Коронавирус в Крыму
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За год власти России не пустил в Крым 6000 украницев без ПЦР-теста
фото © ria.ru
Сотрудники Роспотребнадзора в 2021 году в пунктах пропуска через границу проверили более 334 тысяч человек, въезжающих в Крым.
Как сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, среди них почти половина – граждане Украины.
«В 2021 году через автомобильные и морские пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории Республики Крым и Севастополя прибыло 334 181 человек (в 2020 году – 121 353 человек), из них 159 404 (47,7%) иностранных граждан и 174 777 (52,3%) граждан Российской Федерации», – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что должностные лица Роспотребнадзора проводят государственный санитарно-эпидемиологический надзор за лицами, транспортными средствами и подконтрольными товарами в девяти пунктах пропуска через границу в Крыму и Севастополе. В минувшем году в автомобильных пунктах пропуска проверили 331 619 человек, в морских – проверено 306 судов, 2 562 члена экипажей.
«В 2021 году не допущен въезд на территорию Российской Федерации 6 044 (2,1%) иностранных граждан, у которых отсутствовал при себе действующий медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР», – добавили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве напомнили, что граждане России, пребывающие через границу, проходят ПЦР на COVID-19 в течение трех календарных дней, либо у них должен быть QR-код о перенесенном заболевании или вакцинации. В прошлом году у 392 граждан России, прибывших из-за границы, методом ПЦР выявили COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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