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Власть

Владельцам личных подсобных хозяйств возместят часть затрат

12:26 суббота, 8 января 2022
Владельцам личных подсобных хозяйств возместят часть затрат

фото © Новости Крыма

Владельцы личных подсобных хозяйств, зарегистрированные в качестве самозанятых, смогут получить господдержку.

Соответствующие изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия внес премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайт кабмина.

С 2022 года граждане, которые платят налог на профессиональный доход, вправе рассчитывать на субсидии, предоставляемые правительством. Так они смогут компенсировать часть расходов, понесенных на производство овощей открытого грунта, картофеля, молока и развитие специализированного мясного скотоводства, овцеводства и козоводства.

В правительстве рассчитывают, что такие меры поддержки самозанятых будут способствовать наращиванию производства овощей, молока и мяса, насыщению российского рынка продукцией отечественного производства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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