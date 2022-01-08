В Севастополе установили фигуры животных и людей из искусственной травы

Севастопольские чиновники испытывают слабость к костюмам XIX века.

Сквер на улице Паршина, который благоустроили в прошлом году, украсили топиариями – фигурами из искусственной травы, в частности, семьи в костюмах XIX века, слонов, белки. Сюжет об этом снял телеканал «Вести. Севастополь».

Новая общественная территория появилась на улице Паршина по инициативе местных жителей, которые также принимали активное участие в разработке проекта.

Автор проекта – ООО «Приоритет».

Во время строительства подрядчик максимально сохранил имеющиеся зеленые насаждения, а также дополнительно высадил деревья и кустарники. В сквере установлены перголы, лавочки, урны, светильники, вымощены дорожки.

Впрочем, у местных жителей остались замечания к подрядчику: местами демонтирована брусчатка, бетонные опоры скамеек и навесов никак не задекорированы. Старые ободранные скамейки рядом с остановкой общественного транспорта не демонтированы, а сам павильон так и остался незастекленным.

Топиарии из искусственного газона не редкость в Севастополе. В ноябре прошлого года неизвестный пытался сжечь подобную фигуру в центре города.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Что это было: в небе над Крымом пролетел загадочный объект. Вечером 6 января в небе над Крымом, Кубанью и Ставропольским краем очевидцы заметили загадочный летающий объект, который перемещался по небосводу с большой скоростью.

Какой сегодня праздник 7 января. Сегодня, 7 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Небесные гирлянды: что крымчане могут увидеть ночами в 2022 году. В наступившем 2022 году астрономы ожидают два солнечных и два лунных затмения. Кроме того, по информации Московского планетария, в начале года, до 7 января, на московской широте можно будет наблюдать уникальную «гирлянду» из выстроившихся в ряд планет Солнечной системы, за исключением Марса.

Какой сегодня праздник 6 января. Сегодня, 6 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.