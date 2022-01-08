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В Крыму около 70 процентов объектов культурного наследия требуют реставрации
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В Крыму около 70% объектов культурного наследия требуют реставрационных и противоаварийных работ.
Об этом ТАСС сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.
«Сегодня на территории Крыма около 70% объектов культурного наследия нуждаются в противоаварийных или реставрационных работах. Всего на территории Республики Крым к настоящему моменту находится 4 831 объект культурного наследия федерального, регионального значения и выявленных объектов культурного и археологического наследия», – сообщила Манежина.
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В сентябре 2021 года на официальном сайте ЮНЕСКО был опубликован доклад гендиректора ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в АР Крым. В документе упоминаются работы в Ханском дворце в Бахчисарае, которые, согласно докладу, «создают реальную угрозу уничтожения историко-культурной ценности памятника». Кроме того, в опубликованном документе, в частности, есть информация о состоянии сохранности объекта всемирного наследия «Древний город Херсонес Таврический и его хора» и напоминание о призыве «воздерживаться от каких-либо действий, которые бы нанесли ущерб» данному объекту.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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