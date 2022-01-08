Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +5
море +10

Власть

В Крыму около 70 процентов объектов культурного наследия требуют реставрации

11:06 суббота, 8 января 2022
В Крыму около 70 процентов объектов культурного наследия требуют реставрации

фото © Википедия

В Крыму около 70% объектов культурного наследия требуют реставрационных и противоаварийных работ.

Об этом ТАСС сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.

«Сегодня на территории Крыма около 70% объектов культурного наследия нуждаются в противоаварийных или реставрационных работах. Всего на территории Республики Крым к настоящему моменту находится 4 831 объект культурного наследия федерального, регионального значения и выявленных объектов культурного и археологического наследия», – сообщила Манежина.

Ранее постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов пожаловался на отсутствие взаимодействия между Россией и ЮНЕСКО в Крыму

В сентябре 2021 года на официальном сайте ЮНЕСКО был опубликован доклад гендиректора ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в АР Крым. В документе упоминаются работы в Ханском дворце в Бахчисарае, которые, согласно докладу, «создают реальную угрозу уничтожения историко-культурной ценности памятника». Кроме того, в опубликованном документе, в частности, есть информация о состоянии сохранности объекта всемирного наследия «Древний город Херсонес Таврический и его хора» и напоминание о призыве «воздерживаться от каких-либо действий, которые бы нанесли ущерб» данному объекту.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Творческими людьми в Крыму теперь будет руководить следователь. Экс-министра культуры Крыма Арину (Веру) Новосельскую, находящуюся под арестом, вычеркнули из всех руководящих списков.

В «Херсонесе Таврическом» объяснили причину пугающих закупок. Здания средневековой и античной истории музея-заповедника «Херсонес Таврический» около полугода нуждаются в ремонте.

В Симферополе продадут скандальную скульптуру Царской семьи из Ливадии. В Симферополе планируют выставить на аукцион скандальную скульптуру Царской семьи, которая ранее стояла в поселки Ливадия.

Очень странный памятник царской семье появился в Ливадии. В Ливадии недалеко от дворца установлен памятник семье Николая II.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму

Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму

Количество новых заражений падает, количество смертей остается на высоком уровне.

Общество
Какой сегодня праздник 8 января

Какой сегодня праздник 8 января фото

Сегодня, 8 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Крыму думают, что создание горнолыжного курорта значительно увеличит турпоток

В Крыму думают, что создание горнолыжного курорта значительно увеличит турпоток

Поток туристов в Крым в зимнее время может вырасти на 30-40% благодаря созданию горнолыжного курорта, заявил «ТАСС» гендиректор Корпорации развития республики Дмитрий Ворона.

Коронавирус в Крыму
Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса

Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса

За сутки от ковида в Крыму скончались 14 крымчан. Процент летальности - 20.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации