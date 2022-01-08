В Крыму думают, что создание горнолыжного курорта значительно увеличит турпоток

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Поток туристов в Крым в зимнее время может вырасти на 30-40% благодаря созданию горнолыжного курорта, заявил «ТАСС» гендиректор Корпорации развития республики Дмитрий Ворона.

По его словам, корпорация совместно с вице-премьером региона Ириной Кивико работает над тем, чтобы такой объект появился на полуострове, чтобы он приобрел статус одной из горнолыжных столиц страны. Вопрос выделения бюджетных средств на данный проект обсуждался с губернатором Крыма Сергеем Аксеновым, так как реализация задумки будет очень дорогостоящей.

Потенциальные площадки находятся в границах ООПТ. Один из самых важных нюансов – водоснабжение, необходимое для работы снежных пушек.

В 2019 году было заказано экспертное исследование склонов гор Чатыр-Даг и Ай-Петри на пригодность для катания, в том числе на наличие источников воды. О его результатах не сообщается, однако в прошлом году ялтинские власти заявили, что Ай-Петри не подходит для создания горнолыжных трасс, так как там нет того объема воды, который необходим для генерации искусственного снега.

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