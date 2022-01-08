В Крыму без вести пропала жительница Сакского района

В Крыму ведутся поиски без вести пропавшей 61-летней жительницы села Фрунзе Сакского района Герасименко (Кострубиной) Валентины Анатольевны.

Как сообщается на страницах поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым, с 4 января нет достоверной информации о ее местонахождении.

«Помогите найти человека! Поисковый отряд «Лиза Алерт Крым» обращается к автомобилистам, которые могли проезжать по маршрутам : от села Фрунзе Сакский район во всех направлениях, а также из всех направлений в село Фрунзе Сакский район с 4 января 2022 года и по настоящее время. Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Валентину Анатольевну», – говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.

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