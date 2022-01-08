Происшествия
В Керчи из окна выпала мать отправленного в детдом трехлетнего мальчика
В Керчи из окна многоэтажки выпала мама трехлетнего мальчика, которого перед Новым годом нашли на улице раздетым и поместили в детский дом.
Об этом КП стало известно из собственных источников.
Молодая женщина погибла до приезда «скорой». Это произошло накануне вечером. По словам очевидцев, в день трагедии в квартире семьи выпивали.
30 декабря в районе Аршинцево в Керчи прохожие обнаружили на улице легко одетого ребенка. На мальчике была футболка, колготы и сапоги. Пока велись поиски родителей, сотрудники управления по делам несовершеннолетних помесили ребенка в детский дом. Сейчас решается его дальнейшая судьба.
Полиция выяснила, что, кроме трехлетнего мальчика, в семье воспитываются две девочки 11 и 16 лет. В день, когда ребенок оказался на улице, у взрослых было застолье. Соседи характеризуют семью как неблагополучную.
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