Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму

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Количество новых заражений падает, количество смертей остается на высоком уровне.

За сутки от коронавируса в Крыма умерло 9 человек.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 7 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 547 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 799 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 59 человек, выздоровевших за весь период – 118 937.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса. За сутки от ковида в Крыму скончались 14 крымчан. Процент летальности - 20.

В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом. В Севастополе фиксируется новый рост заболеваемости коронавирусом.

Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет. Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.

Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.