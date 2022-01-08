Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID в Севастополе: оперативные данные за сутки ● Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса ● В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом ● Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет ● Каникулы могут продлить в России из-за вспышки нового штамма COVID-19
Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму
фото © e-cis.info
Количество новых заражений падает, количество смертей остается на высоком уровне.
За сутки от коронавируса в Крыма умерло 9 человек.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 7 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 547 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 799 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 59 человек, выздоровевших за весь период – 118 937.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса. За сутки от ковида в Крыму скончались 14 крымчан. Процент летальности - 20.
В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом. В Севастополе фиксируется новый рост заболеваемости коронавирусом.
Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет. Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.
Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму
Количество новых заражений падает, количество смертей остается на высоком уровне.
Какой сегодня праздник 8 января фото
Сегодня, 8 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму думают, что создание горнолыжного курорта значительно увеличит турпоток
Поток туристов в Крым в зимнее время может вырасти на 30-40% благодаря созданию горнолыжного курорта, заявил «ТАСС» гендиректор Корпорации развития республики Дмитрий Ворона.
Приезжий из Крыма устроил два взрыва в ростовской многоэтажке
Переехавший из Крыма мужчина устроил два взрыва в многоэтажном доме в Ростове.
19 часов назад
Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса
За сутки от ковида в Крыму скончались 14 крымчан. Процент летальности - 20.