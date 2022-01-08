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Общество

Стали известны самые популярные имена для новорожденных в Крыму

08:41 суббота, 8 января 2022
Стали известны самые популярные имена для новорожденных в Крыму

фото © pampers-gorodok.ru

В последний месяц 2021 года крымские родители новорожденных детей чаще всего выбирали мужское имя Александр и женское София.

Также часто в свидетельствах о рождении использовались имена Максим, Михаил, Артем, Иван, Тимофей, Тимур, Матвей, Алексей, Мария, Дарья, Анна, Варвара, Милана и Ева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции Республики Крым.

«В целом эти имена являлись популярными весь год, а вот в декабре наравне с ними спросом стали пользоваться и следующие имена: Андрей, Сергей,  Константин, Дмитрий, Николай, Егор, Ильяс, Леон, Эдем, Ксения, Александра, Василиса, Таисия, Алие, Асие, Лилия, Лидия, Татьяна, Ольга, Светлана и Левиза», — добавили в минюсте. Имена Татьяна, Ольга и Светлана были популярными в 70-80 годах прошлого века, ими называли более трети новорожденных девочек. В 2021 году имя Светлана при регистрации рождения было присвоено 22 новорожденным, Ольга- 45 а Татьяна – 50.

Между тем, самыми редкими именами в декабре 2021 года были: Октай, Иса, Айдын, Кир, Гульбияз (жен.), Аксиния, Захарий, Геворг, Месфер, Даниэла, Милада, Ава, Лана, Атика, Аглая, Ниаль, Любава, Эрдоган, Адиль-Абдуллах, Фрея, Айсель, Сальма, Эссана,Сафия, Натан и Хаджар.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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