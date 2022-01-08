Общество
Стали известны самые популярные имена для новорожденных в Крыму
фото © pampers-gorodok.ru
В последний месяц 2021 года крымские родители новорожденных детей чаще всего выбирали мужское имя Александр и женское София.
Также часто в свидетельствах о рождении использовались имена Максим, Михаил, Артем, Иван, Тимофей, Тимур, Матвей, Алексей, Мария, Дарья, Анна, Варвара, Милана и Ева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции Республики Крым.
«В целом эти имена являлись популярными весь год, а вот в декабре наравне с ними спросом стали пользоваться и следующие имена: Андрей, Сергей, Константин, Дмитрий, Николай, Егор, Ильяс, Леон, Эдем, Ксения, Александра, Василиса, Таисия, Алие, Асие, Лилия, Лидия, Татьяна, Ольга, Светлана и Левиза», — добавили в минюсте. Имена Татьяна, Ольга и Светлана были популярными в 70-80 годах прошлого века, ими называли более трети новорожденных девочек. В 2021 году имя Светлана при регистрации рождения было присвоено 22 новорожденным, Ольга- 45 а Татьяна – 50.
Между тем, самыми редкими именами в декабре 2021 года были: Октай, Иса, Айдын, Кир, Гульбияз (жен.), Аксиния, Захарий, Геворг, Месфер, Даниэла, Милада, Ава, Лана, Атика, Аглая, Ниаль, Любава, Эрдоган, Адиль-Абдуллах, Фрея, Айсель, Сальма, Эссана,Сафия, Натан и Хаджар.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте простились с создателем центра органной музыки «Ливадия». После продолжительной болезни скончался советский, украинский и российский органист и органостроитель, заслуженный работник культуры Крыма Владимир Хромченко.
Путин поручил развивать мобильную связь и интернет в Крыму и Севастополе. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры, направленные на развитие мобильной связи и интернета в Крыму.
Крымский вулканический камень Кара-Дага станет «жителем» Подольска. Валун из-под Феодосии отправили в Московскую область для «Сада камней Памяти и Славы».
Экономического прорыва у Севастополя не получилось. Вызванные COVID-19 ограничения пусть и не так сильно, как в 2020 году, но тем не менее оказывали влияние на экономику Севастополя и в 2021 году. Удар в основном принимала сфера обслуживания – общепит, салоны красоты, спортивные центры и т. д., и т. п.
Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму
Количество новых заражений падает, количество смертей остается на высоком уровне.
Какой сегодня праздник 8 января фото
Сегодня, 8 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму думают, что создание горнолыжного курорта значительно увеличит турпоток
Поток туристов в Крым в зимнее время может вырасти на 30-40% благодаря созданию горнолыжного курорта, заявил «ТАСС» гендиректор Корпорации развития республики Дмитрий Ворона.
Приезжий из Крыма устроил два взрыва в ростовской многоэтажке
Переехавший из Крыма мужчина устроил два взрыва в многоэтажном доме в Ростове.
19 часов назад
Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса
За сутки от ковида в Крыму скончались 14 крымчан. Процент летальности - 20.