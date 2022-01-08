Севастопольские школьники и студенты в этом году смогут бесплатно посещать кинотеатры

ГАУК «Севастополь кино», в состав которого входит пять закрытых залов и один летний кинотеатр, уже готово обслуживать севастопольских школьников и студентов по «Пушкинской карте».

Об этом в интервью севастопольскому телеканалу НТС заявил руководитель ГАУК «Севастополь кино» Дмитрий Гарнега.

«Мы уже сейчас готовы ее (Пушкинскую карту) обслуживать, но пока государственные структуры не открыли продажи. Как я понимаю, они хотят выбрать фильмы, которые сняты при поддержке Фонда кино - это не будет все российское кино. У нас разные фильмы снимают, есть откровенно третьесортные», - пояснил он.

По его словам, на каждой карте будут средства в размере 5 тыс. рублей.

«Максимальная цена билета у нас 250 рублей, для школьников – 200 рублей. То есть школьники и студенты смогут много раз сходить в кино», - сказал Гарнега.

Как ранее сообщалось, с инициативой дополнить программу «Пушкинская карта» возможностью покупки билетов на сеансы российского кино выступил президент России Владимир Путин.

Кроме того, в этом году «Севастополь кино» планирует бесплатные показы фильмов для всех желающих на летних площадках.

«Надеюсь, что этим летом нас не закроют на пандемийные мероприятия. У нас будет работать летний кинотеатр на Матросском бульваре, много будет бесплатных фильмов. У нас будет работать летняя площадка в парке имени Анны Ахматовой, в Учкуевке», - добавил руководитель ГАУК.

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