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Происшествия

Рождество в Крыму отпраздновали без происшествий

15:37 суббота, 8 января 2022
Рождество в Крыму отпраздновали без происшествий

фото © gorbolnitca.com

В ночь с 6 на 7 января в Крыму прошли богослужения, посвященные празднованию одного из главных христианских праздников – Рождества Христова.

По данным МЧС по Республике Крым, в культовых сооружениях полуострова происшествий не зафиксировано.

«Во время новогодних и рождественских праздников органы управления и силы МЧС России продолжают функционировать в усиленном режиме работы, всего задействовано 383 сотрудника чрезвычайного ведомства и 88 единиц техники», — сообщили в МЧС по Республике Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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