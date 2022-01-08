Происшествия
Рождество в Крыму отпраздновали без происшествий
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В ночь с 6 на 7 января в Крыму прошли богослужения, посвященные празднованию одного из главных христианских праздников – Рождества Христова.
По данным МЧС по Республике Крым, в культовых сооружениях полуострова происшествий не зафиксировано.
«Во время новогодних и рождественских праздников органы управления и силы МЧС России продолжают функционировать в усиленном режиме работы, всего задействовано 383 сотрудника чрезвычайного ведомства и 88 единиц техники», — сообщили в МЧС по Республике Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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