Прогноз погоды в Крыму на субботу 8 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 8 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью от 0 до 3 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 4 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 87 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 4 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 83 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 85 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер восточный 30 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 75 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 3 градусов. Ветер восточный 29 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 85 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 4, ночью от -1 до 3 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 88 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 3, ночью от -2 до 2 градусов. Ветер восточный 25 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 83 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 3 градусов. Ветер восточный 20 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 87 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 3 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 85 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 5, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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