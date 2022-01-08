Общество
Коллекция ретро-Дедов Морозов и Снегурочек представлена на выставке в Евпатории
Выставка елочных украшений и новогодних открыток по традиции проходит в Евпаторийском краеведческом музее.
В экспозицию «Новогодний калейдоскоп» вошли более 200 экспонатов, среди которых елочные украшения 1930-1980-х гг., новогодние открытки 1950-1980-х годов. Изюминкой выставки стала коллекция Дедов Морозов и Снегурочек, изготовленных в 1940-1980-х гг.
«В витринах представлены елочные украшения, изготовленные из ваты, картона, стекла. Среди них можно увидеть сказочных персонажей, космонавтов, космические ракеты и дирижабли, бусы и звезды, а также елки-малютки, украшенные миниатюрными игрушками», — отметили в музее.
Кроме того, в историко-археологическом музее-заповеднике «Калос Лимен» (пгт Черноморское) представлена выставка «Зимняя сказка», включающая порядка 200 предметов фондовой коллекции игрушек, которыми наряжали хвойные деревья в 30-х – 90-х годах прошлого века.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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