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Коронавирус в Крыму

Еще четверо умерших: ситуация с COVID-19 в Севастополе

Еще четверо умерших: ситуация с COVID-19 в Севастополе

фото © strana.ua

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 63 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«72 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 62 лет до 91 года», - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 53 161 человек.

В настоящий момент выздоровели 50 417 человек, 1 863 умерли. Накануне сообщалось о 58 новых заболевших и троих скончавшихся пациентах.

Как ранее сообщалось, на территории республики зарегистрирован 81 случай, скончались за сутки девять человек, за весь период пандемии умерших от коронавируса в регионе 4 496 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом. В Севастополе фиксируется новый рост заболеваемости коронавирусом.

Коронавирус в Крыму
Еще четверо умерших: ситуация с COVID-19 в Севастополе

Еще четверо умерших: ситуация с COVID-19 в Севастополе

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 63 новых случаев заболевания COVID-19.

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