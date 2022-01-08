Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За год власти России не пустил в Крым 6000 украницев без ПЦР-теста ● Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму ● COVID в Севастополе: оперативные данные за сутки ● Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса ● В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом
Еще четверо умерших: ситуация с COVID-19 в Севастополе
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В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 63 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«72 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 62 лет до 91 года», - говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 53 161 человек.
В настоящий момент выздоровели 50 417 человек, 1 863 умерли. Накануне сообщалось о 58 новых заболевших и троих скончавшихся пациентах.
Как ранее сообщалось, на территории республики зарегистрирован 81 случай, скончались за сутки девять человек, за весь период пандемии умерших от коронавируса в регионе 4 496 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму. Количество новых заражений падает, количество смертей остается на высоком уровне.
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