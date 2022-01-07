В Ялте простились с создателем центра органной музыки «Ливадия»

После продолжительной болезни скончался советский, украинский и российский органист и органостроитель, заслуженный работник культуры Крыма Владимир Хромченко.

В 90-х по собственной инициативе и собственному авторскому проекту он отреставрировал и реконструировал практически превращенное в негодность здание электростанции Ливадийского дворца и превратил его в высоко художественный архитектурный ансамбль.

«В реконструированном здании электростанции Ливадийского дворца в 1998 году Владимир Хромченко создал великолепный орган на 64 регистра и 4 мануала. Этот инструмент несомненно является мировым шедевром современного органостроения и обладает выдающимися звуковыми и художественными характеристиками. На свое время (конец 90-х) орган был оснащен самой передовой электронной системой управления», — отметили в администрации Ялты.

Ливадийский орган, созданный Владимиром Хромченко, внесен в международный реестр органов мира, обладатель платиновой медали за лучший фасад органа в Европе, является одним из крупнейших в государствах – бывших республиках Советского Союза.Прощание с Владимиром Хромченко прошло в центре органной музыки «Ливадия».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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