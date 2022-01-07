Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +5
море +10

Культура

В Кунсткамере ввели в научный оборот забытую коллекцию древностей из Крыма

08:30 пятница, 7 января 2022

Музей антропологии и этнографии Российской академии наук (Кунсткамера) ввел в научный оборот найденную более ста лет назад в Крыму коллекцию древностей, относящихся к позднескифскому периоду.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника отдела археологии МАЭ РАН Станислава Бельского.

«Это раскопки 1903-1905 годов, материалы которых от Императорской археологической комиссии поступили в Кунсткамеру и на долгие времена оказались забыты. Быстро выяснилось, что вещевые коллекции благополучно сохранены, хранятся в музее и ждут своего часа. Час настал через 100 с лишним лет. Мы это все собрали, привели в порядок и опубликовали», – сообщил Бельский.

По его словам, речь идет о более чем 200 предметах, относящихся к позднескифскому периоду (III-IV века н. э.). Они были найдены неподалеку от Севастополя.

«Есть очень красивые янтарные бусы - янтарь с Балтики поступал. Есть вещи если не из Древнего Египта, то, во всяком случае, подражание им – скарабеи из египетского фаянса», – уточнил ученый.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В «Херсонесе Таврическом» объяснили причину пугающих закупок. Здания средневековой и античной истории музея-заповедника «Херсонес Таврический» около полугода нуждаются в ремонте.

В Симферополе продадут скандальную скульптуру Царской семьи из Ливадии. В Симферополе планируют выставить на аукцион скандальную скульптуру Царской семьи, которая ранее стояла в поселки Ливадия.

Очень странный памятник царской семье появился в Ливадии. В Ливадии недалеко от дворца установлен памятник семье Николая II.

Ретрокинотеатр появится в Севастополе под Новый год. В музее обороны Севастополя есть планы перезапустить кинотеатр «Украина», возобновив его работу на обновленной площадке в формате ретрокинотеатра.

Коронавирус в Крыму
Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса

Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса

За сутки от ковида в Крыму скончались 14 крымчан. Процент летальности - 20.

Общество
Какой сегодня праздник 7 января

Какой сегодня праздник 7 января фото

Сегодня, 7 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Небесные гирлянды: что крымчане могут увидеть ночами в 2022 году

Небесные гирлянды: что крымчане могут увидеть ночами в 2022 году

В наступившем 2022 году астрономы ожидают два солнечных и два лунных затмения. Кроме того, по информации Московского планетария, в начале года, до 7 января, на московской широте можно будет наблюдать уникальную «гирлянду» из выстроившихся в ряд планет Солнечной системы, за исключением Марса.

Происшествия
В Крыму придумали новый способ мошенничества с путевками

В Крыму придумали новый способ мошенничества с путевками

Интернет-мошенники размещают фейковые объявления о наличии свободных мест в гостиницах на курортах за небольшие деньги и требуют предоплату, – о такой противозаконной схеме предупреждает МВД по Республике Крым.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации