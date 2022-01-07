В Кунсткамере ввели в научный оборот забытую коллекцию древностей из Крыма

Музей антропологии и этнографии Российской академии наук (Кунсткамера) ввел в научный оборот найденную более ста лет назад в Крыму коллекцию древностей, относящихся к позднескифскому периоду.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника отдела археологии МАЭ РАН Станислава Бельского.

«Это раскопки 1903-1905 годов, материалы которых от Императорской археологической комиссии поступили в Кунсткамеру и на долгие времена оказались забыты. Быстро выяснилось, что вещевые коллекции благополучно сохранены, хранятся в музее и ждут своего часа. Час настал через 100 с лишним лет. Мы это все собрали, привели в порядок и опубликовали», – сообщил Бельский.

По его словам, речь идет о более чем 200 предметах, относящихся к позднескифскому периоду (III-IV века н. э.). Они были найдены неподалеку от Севастополя.

«Есть очень красивые янтарные бусы - янтарь с Балтики поступал. Есть вещи если не из Древнего Египта, то, во всяком случае, подражание им – скарабеи из египетского фаянса», – уточнил ученый.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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