Общество
В Крыму расцвели первые подснежники
То, что кажется несбыточным и может быть исполнено только с помощью чуда в сказке «Двенадцать месяцев», в Крыму даже редкостью назвать нельзя.
В особо теплые годы подснежники расцветают на Южном берегу Крыма аккурат к Новому году, а то и в декабре. Не стал исключением и 2022-й.
На странице Никитского ботанического сада в Facebook размещено фото первых распустившихся подснежников. В комментариях к посту жители Симферополя отмечают, что эти первоцветы уже замечены и на окраинах крымской столицы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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