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Общество

В Крыму расцвели первые подснежники

12:27 пятница, 7 января 2022

То, что кажется несбыточным и может быть исполнено только с помощью чуда в сказке «Двенадцать месяцев», в Крыму даже редкостью назвать нельзя.

В особо теплые годы подснежники расцветают на Южном берегу Крыма аккурат к Новому году, а то и в декабре. Не стал исключением и 2022-й.

Фото: Вера Зыкова/ Facebook

На странице Никитского ботанического сада в Facebook размещено фото первых распустившихся подснежников. В комментариях к посту жители Симферополя отмечают, что эти первоцветы уже замечены и на окраинах крымской столицы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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