В Крыму придумали новый способ мошенничества с путевками

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Интернет-мошенники размещают фейковые объявления о наличии свободных мест в гостиницах на курортах за небольшие деньги и требуют предоплату, – о такой противозаконной схеме предупреждает МВД по Республике Крым.

Злоумышленники начинают действовать в зимний период, когда многие туристы уже выбирают места для отдыха летом. За многими «выгодными» предложениями с большими скидками или уникальными условиями отдыха стоят аферисты. Их цель – убедить человека внести предоплату, после этого контакты обрываются.

«Доверчивые пользователи соглашаются на сделку и перечисляют крупную сумму, как они думают, представителю сферы туризма. Они с нетерпением ждут летнего отпуска, чтобы отправиться на отдых к морю. Но уже на месте оказывается, что никакого номера они не бронировали, или вообще гостиницы такой нет», - говорится в сообщении МВД.

Чтобы не попасться на уловки аферистов, сотрудники полиции рекомендуют гражданам ряд мер предосторожности.

В первую очередь, нужно искать информацию только на проверенных сайтах, потом обращать внимание на контактную информацию: чем ее меньше, тем вероятнее, что интернет-ресурс – фальшивка. Одним из главных критериев обмана МВД называет большую скидку при условии полной оплаты сразу.

«Не перечисляйте деньги за проживание в номере на карту физического лица. Крупные гостиничные и санаторно-курортные комплексы открывают в банке счет предприятия, поэтому, когда вас просят перечислить деньги на карту конкретного человека, скорее всего, вас хотят обмануть», - дополняется в сообщении ведомства.

Также, по мнению экспертов МВД, лучше проверять ИНН, указанный в реквизитах для оплаты, на сайте nalog.ru. На ресурсе будет информация о дате основания предприятия, и, если ему меньше года – то стоит перепроверить надежность сайта дважды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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