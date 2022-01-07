Власть
В Феодосии откроют первый на полуострове бассейн для акул
К курортному сезону 2022 года в Феодосии создадут первый в Крыму развлекательный парк с бассейном для рифовых акул.
Об этом сообщает «ОТР».
Для акуляриума на полуостров доставят рифовых акул из Сингапура. С ними по соседству разместят питомник для крокодилов, рептилий планируют перевезти из ялтинского крокодиляриума. Общая площадь развлекательного парка с опасными животными будет составлять два гектара, на территории также построят выставочные павильоны и парковку. Инвестиционный проект на создание акуляриума уже согласован и переходит к стадии реализации.
Как ранее сообщалось, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку мест содержания животных на наличие специальной лицензии.
С первого января 2021 года все подобные учреждения должны были получить лицензию о соответствии всем требованиям содержания животных. Все зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинариев и океанариумов без этого документа с 1 января 2022 обязаны прекратить работу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
ТОП скандалов Севастополя в 2021 году. В минувшем году были и громкие посадки, и архитектурные изыски, и феерические судебные процессы.
Власти хотят создать в Керчи пункт пропуска для импорта и экспорта товаров. Керчь вошла в число городов, где власти собираются создать пункт пропуска для экспорта и импорта отдельных видов товаров.
В новогоднюю ночь родилось всего семь крымчан. Семь человек родилось в новогоднюю ночь в Крыму.
В Керчи обещают построить крупный оптово-логистический центр. В Керчи рассматривается возможность строительства оптово-логистического центра. Строительство может начаться после завершения аналогичного объекта в Симферопольском районе.
Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса
За сутки от ковида в Крыму скончались 14 крымчан. Процент летальности - 20.
Какой сегодня праздник 7 января фото
Сегодня, 7 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Небесные гирлянды: что крымчане могут увидеть ночами в 2022 году
В наступившем 2022 году астрономы ожидают два солнечных и два лунных затмения. Кроме того, по информации Московского планетария, в начале года, до 7 января, на московской широте можно будет наблюдать уникальную «гирлянду» из выстроившихся в ряд планет Солнечной системы, за исключением Марса.
Крымским водителям рассказали о новых требованиях к регистрации авто
Внесены изменения в федеральный закон о госрегистрации транспортных средств в РФ.
вчера
Велосипедист из Крыма погиб в ДТП в Адыгеефото
16 часов назад
В Крыму придумали новый способ мошенничества с путевками
Интернет-мошенники размещают фейковые объявления о наличии свободных мест в гостиницах на курортах за небольшие деньги и требуют предоплату, – о такой противозаконной схеме предупреждает МВД по Республике Крым.