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Власть

В Феодосии откроют первый на полуострове бассейн для акул

К курортному сезону 2022 года в Феодосии создадут первый в Крыму развлекательный парк с бассейном для рифовых акул.

Об этом сообщает «ОТР».

Для акуляриума на полуостров доставят рифовых акул из Сингапура. С ними по соседству разместят питомник для крокодилов, рептилий планируют перевезти из ялтинского крокодиляриума. Общая площадь развлекательного парка с опасными животными будет составлять два гектара, на территории также построят выставочные павильоны и парковку. Инвестиционный проект на создание акуляриума уже согласован и переходит к стадии реализации.

Как ранее сообщалось, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку мест содержания животных на наличие специальной лицензии.

С первого января 2021 года все подобные учреждения должны были получить лицензию о соответствии всем требованиям содержания животных. Все зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинариев и океанариумов без этого документа с 1 января 2022 обязаны прекратить работу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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