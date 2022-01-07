Свыше десяти улиц и несколько поселков на окраине Симферополя остались без воды

Из-за аварии на трубопроводе сегодня с трех часов ночи без воды остались жители свыше десяти улиц крымской столицы, а также ряда поселков на окраине города.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Ограничено водоснабжение по адресам: ул. Киевская (частично), мкр. Москольцо (ул. Кечкеметская (частично), ул. Ростовская, ул. Гагарина, ул. Набережная, ул. Смольная, ул. Никанорова, ул. Л. Чайкиной, ул. Шалфейная, ул. Вишневая, ул. Полюсная, ул. Донская, ул .Стрелковая, а также прилегающие улицы и переулки),ул. Степная, ул. Заречная, пер. Строительный, СТ «Дзержинец», с. Мирное (частично), с. Богдановка, ул. Железнодорожная, п. Давыдовка, п. Молодежное — 2, 3, 4, 5, пгт. ГРЭС, пгт. Аграрное, пгт. Комсомольское, с. Укромное, СНТ «Энергетик».

Водоснабжение обещают возобновить сегодня до полуночи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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