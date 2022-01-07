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Путин поручил развивать мобильную связь и интернет в Крыму и Севастополе
фото © Новости Крыма
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры, направленные на развитие мобильной связи и интернета в Крыму.
Об этом говорится в перечне поручений, данных по итогам пресс-конференции президента.
«Принять меры, направленные на дальнейшее развитие инфраструктуры связи на территориях Республики Крым и Севастополя, в целях повышения качества услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет и доступности таких услуг для населения», – говорится в сообщении.
В документе уточняется, что срок исполнения – 1 августа текущего года. Ответственный за выполнение данного поручения – председатель правительства России Михаил Мишустин.
На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал улучшить ситуацию с мобильной связью в Крыму. Затем глава республики Сергей Аксенов заявил, что несколько крупных федеральных операторов мобильной связи интересуются работой в Крыму.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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