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Власть

Путин поручил развивать мобильную связь и интернет в Крыму и Севастополе

11:56 пятница, 7 января 2022
Путин поручил развивать мобильную связь и интернет в Крыму и Севастополе

фото © Новости Крыма

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры, направленные на развитие мобильной связи и интернета в Крыму.

Об этом говорится в перечне поручений, данных по итогам пресс-конференции президента.

«Принять меры, направленные на дальнейшее развитие инфраструктуры связи на территориях Республики Крым и Севастополя, в целях повышения качества услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет и доступности таких услуг для населения», – говорится в сообщении.

В документе уточняется, что срок исполнения – 1 августа текущего года. Ответственный за выполнение данного поручения – председатель правительства России Михаил Мишустин.

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал улучшить ситуацию с мобильной связью в Крыму. Затем глава республики Сергей Аксенов заявил, что несколько крупных федеральных операторов мобильной связи интересуются работой в Крыму. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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