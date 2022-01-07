Прогноз погоды в Крыму на пятницу 7 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 7 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-западный порывы до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 1 до 8 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 96 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 7 до 10 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 4 до 9 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 86 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 2 до 8 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 95 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 3 до 8 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 1 до 7 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 93 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью от 0 до 7 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 92 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 93 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 6 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 86 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью от 0 до 7 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 93 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 5, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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