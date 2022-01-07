Приезжий из Крыма устроил два взрыва в ростовской многоэтажке

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Переехавший из Крыма мужчина устроил два взрыва в многоэтажном доме в Ростове.

Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно опубликованным данным, мужчина подорвался на самодельной гранате в лифте дома на улице Береговой 19/2. После происшествия местные жители вызвали на место сотрудников полиции. При обыске в квартире погибшего сдетонировало самодельное взрывное устройство, в результате пострадал сотрудник ОМОНа, который получил травмы рук и лица.

Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. По информации СМИ, погибший уроженец Донецка, гражданин России, ранее работал в Крыму в сфере строительства. Проходил службу в Афганистане. Как ранее сообщалось, в реанимационной палате Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Причиной взрыва послужил пожар на первом этаже четырехэтажного здания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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