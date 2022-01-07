Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса

фото © vademec.ru

За сутки от ковида в Крыму скончались 14 крымчан. Процент летальности - 20.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 69 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 466 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 016 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 68 человек, выздоровевших за весь период – 118 878.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет. Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.

Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

«Омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе. Волна заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России будет протекать тяжелее, чем в Европе, поскольку в европейских странах уже формировался популяционный иммунитет.

Власти Крыма рапортуют о 25-процентной летальности от коронавируса на полуострове. Крымские цифры пугают весь мир.