Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом ● Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет ● Каникулы могут продлить в России из-за вспышки нового штамма COVID-19 ● Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID ● «Омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе
Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса
фото © vademec.ru
За сутки от ковида в Крыму скончались 14 крымчан. Процент летальности - 20.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 69 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 466 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 016 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 68 человек, выздоровевших за весь период – 118 878.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет. Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.
Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
«Омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе. Волна заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России будет протекать тяжелее, чем в Европе, поскольку в европейских странах уже формировался популяционный иммунитет.
Власти Крыма рапортуют о 25-процентной летальности от коронавируса на полуострове. Крымские цифры пугают весь мир.
Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса
За сутки от ковида в Крыму скончались 14 крымчан. Процент летальности - 20.
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