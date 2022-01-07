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Власть

Мэр Евпатории сообщил о смерти чиновницы

В Евпатории ушла из жизни руководитель департамента труда и социальной защиты населения Анжелика Федоренко.

Об этом сообщил глава администрации города Роман Тихончук.

«Ушла из жизни наша коллега Анжелика Валерьевна Федоренко. Многие годы она возглавляла департамент труда и социальной защиты населения в Евпатории, жители города хорошо знают, с какой отзывчивостью и добротой она всегда была готова помочь каждому. От себя лично и от всей администрации города выражаю глубокие соболезнования родным и близким Анжелики Валерьевны. Разделяем с вами боль и горечь утраты», – написал Тихончук в своем Instagram.

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым также выразило  соболезнования по поводу смерти Федоренко. «Безвременно, на 56 году жизни, скончалась Анжелика Федоренко, начальник департамента труда и социальной защиты населения  администрации Евпатории, заслуженный работник социальной сферы Республики Крым, – отметили в министерстве. – Коллеги будут помнить ее как грамотного и чуткого руководителя, прекрасного и отзывчивого человека, мудрую и обаятельную женщину, обладавшую высокими профессиональными и нравственными качествами, умело принимавшую жизненно важные решения во имя заботы и на благо всех, кто нуждался в ее помощи».

Федоренко работала в сфере социальной защиты граждан с 1984 года, посвятила этому делу всю свою трудовую деятельность. Евпаторийский департамент возглавляла с 2010 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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