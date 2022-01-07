Власть
Мэр Евпатории сообщил о смерти чиновницы
В Евпатории ушла из жизни руководитель департамента труда и социальной защиты населения Анжелика Федоренко.
Об этом сообщил глава администрации города Роман Тихончук.
«Ушла из жизни наша коллега Анжелика Валерьевна Федоренко. Многие годы она возглавляла департамент труда и социальной защиты населения в Евпатории, жители города хорошо знают, с какой отзывчивостью и добротой она всегда была готова помочь каждому. От себя лично и от всей администрации города выражаю глубокие соболезнования родным и близким Анжелики Валерьевны. Разделяем с вами боль и горечь утраты», – написал Тихончук в своем Instagram.
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым также выразило соболезнования по поводу смерти Федоренко. «Безвременно, на 56 году жизни, скончалась Анжелика Федоренко, начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации Евпатории, заслуженный работник социальной сферы Республики Крым, – отметили в министерстве. – Коллеги будут помнить ее как грамотного и чуткого руководителя, прекрасного и отзывчивого человека, мудрую и обаятельную женщину, обладавшую высокими профессиональными и нравственными качествами, умело принимавшую жизненно важные решения во имя заботы и на благо всех, кто нуждался в ее помощи».
Федоренко работала в сфере социальной защиты граждан с 1984 года, посвятила этому делу всю свою трудовую деятельность. Евпаторийский департамент возглавляла с 2010 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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