Общество
Крымский вулканический камень Кара-Дага станет «жителем» Подольска
Валун из-под Феодосии отправили в Московскую область для «Сада камней Памяти и Славы».
Трехтонный вулканический камень из предгорья массива Кара-Даг «переселится» из Крыма в Подольск. Там он займет место в Саду камней Памяти и Славы — интернациональном народном проекте. Об этом сообщил начальник управления территории администрации Феодосии Игорь Иванов.
«Мы выбрали камень, его взяли непосредственно под поселком Орджоникидзе. Вызвали технику, аккуратно погрузили и, перекрестив, отправили в Подольск», — рассказал он.
Камень из Феодосии будет использован в создании композиции «Юг». Она будет разноцветной, ее основу составят белоснежный камень из Анапы и желтый камень из Туапсе. Цвет крымского валуна — серый.
В данный момент карадагский камень все еще находится в дороге. Об этом сообщил инициатор проекта Виктор Макаров, сославшись на технические задержки и неблагоприятные метеоусловия.
«В связи с погодными условиями на Черноморском побережье, техническими проблемами подготовки к отгрузке камня из города воинской славы Анапа, куда не смог проехать кран, временно камень из города воинской славы Феодосия сделал вынужденную остановку в Анапе», — написал Макаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 28 декабря.
Проект «Сад камней Памяти и Славы» был открыт 9 мая 2020 года.
В тексте использованы материалы: Форпост
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