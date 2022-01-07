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Крым остается глубоко дотационным регионом
фото © Новости Крыма
В прошлом году республика получила 21,5 миллиарда рублей из российского федерального бюджета.
Крым стал одним из десяти самых дотационных регионов России по итогам 2021 года, пишет Telegram-канал «ИА «Стекломой».
Республика заняла 8 место, получив за указанный период 21,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. В первой тройке оказались Дагестан (72,9 миллиарда), Якутия (51,6 миллиарда) и Камчатский край (41 миллиард рублей).
Отмечается, что в этом году общая сумма дотация регионам составил 758,6 миллиарда рублей, что на 5% выше, чем в минувшем году.
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